12 منافسًا بانتخابات البورصة المصرية..هاشم السيد يحجز مقعدًا..وترشح 3 سيدات

كتب هانى الحوتى

ينافس 12 مرشحًا على انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، وحجز هاشم السيد مقعد الشركات المقيدة لعدم وجود مرشح آخر على نفس المقعد، فيما تتنافس 3 سيدات بالانتخابات وهم داليا السواح عن مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، رانيا يعقوب، وراندا حامد عن مقاعد شركات الأوراق المالية.

وتجرى انتخابات البورصة المصرية، على 5 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول وواحد للشركات المقيدة وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتضم قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، وضمت المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة) وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.

وضمت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة)، وهم: أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، جمال فوزي فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة، راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات، وعلى منصب بورصة النيل كلا من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، محمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة.

وارتكزت غالبية البرامج الانتخابية للمرشحين على الترويج للبورصة، إذ طرحت المرشحة رانيا يعقوب برنامجًا يتضمن الترويج للبورصة المصرية من خلال رؤية جديدة لدور سوق المال، والتوصل من خلال الإعلام بتبني برنامجًا لنشر ثقافة الاستثمار بالبورصة، ونفس الأمر للمرشح أحمد أبو السعد، والذي طرح برنامجًا يقوم على الترويج للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وصناديق الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر بزيادة جاذبية القيد بالبورصة للشركات الحكومية والعائلية وزيادة عدد المتداولين بسوق المال، كما اقترح محمد رضا خفض تكاليف القيد وإقرار محفزات ضريبية لقيد شركات جديدة.

كما يطالب كلا من إيهاب سعيد ورانيا يعقوب بإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية، فيما يسعى شوكت المراغي إلى تنشيط التداول على السندات وأذون الخزانة في البورصة المصرية.

وبالنسبة لمرشحي بورصة النيل، يقوم البرنامج الانتخابي لداليا السواح على محورين؛ الأول داخلي على مستوى الشركات المقيدة ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة لنحو 26 شركة مقيدة حاليًا، وذلك بالعمل على معالجة المشكلات والعراقيل التي تواجهها تلك الشركات سواء المتعلقة بالبورصة أو هيئة الرقابة المالية ومساعدتها على توفير التواصل بينها وبين شركات الرعاة وضمان الحصول على أفضل الخدمات.

أما المحور الثاني الاهتمام بالترويج لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل حملات موسعة في كافة المحافظات لجذب أكثر الشركات الواعدة والتي لديها فرص نمو كبيرة لإدراجها في البورصة المصرية.