وصول أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة لجان السير وسط إجراءات تأمينية

كتب محمود طه حسين

استقبلت لجان سير لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية وأوراق البابل شيت استعدادا للامتحانات التى تنطلق فى العاشرة من صباح اليوم، حيث شهدت رحلة نقل الأسئلة إلى اللجان إجراءات تأمينية من قبل الجهات المختصة.

فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديريات والغرفة المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وصول أسئلة الامتحانات بشكل آمن من خلال التواصل مع رؤساء لجان السير.

ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .