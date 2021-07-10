اليوم السابع
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السبت، 10 يوليه 2021 10:57 ص
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مصرع 14 شخصا فى حادث تصادم شاحنة بضائع وحافلة لنقل المسافرين بالجزائر

السبت، 10 يوليه 2021 10:00 ص
مصرع 14 شخصا فى حادث تصادم شاحنة بضائع وحافلة لنقل المسافرين بالجزائر حادث - أرشيفية
وكالات

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لقى 14 شخصا مصرعهم، إثر حادث تصادم شاحنة بضائع وحافلة لنقل المسافرين بمدينة قسنطينة شمال شرقي الجزائر، بحسب " روسيا اليوم".

وأفاد المركز الإعلامى للدرك الجزائرى بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء الحادث الذى وقع فى بلدة بني حميدان، على الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين مدينتي قسنطينة وميلة.

يذكرأن، قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى، تمديد إجراءات حظر التجوال المفروض في 14 ولاية من بينها الجزائر العاصمة من منتصف الليل حتى 4 فجرا، لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم غد بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
 
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن الولايات المعنية بالحظر هي الجزائر العاصمة والاغواط وباتنة وبجاية والبليدة وتبسة وتيزيوزو وسطيف وسيدي بلعباس وقسنطينة والمسيلة وورقلة ووهران وبومرداس.
 
وأوضح البيان أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.
 
وجددت الحكومة الجزائرية نداءاتها للمواطنين للحفاظ على أقصى درجات اليقظة ومواصلة الحرص بدقة على التدابير الوقائية الموصى بها لمواجهة فيروس كورونا.

الجزائر

حادث

تصادم

قسنطينة

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