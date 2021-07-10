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مساعد وزير الخارجية يستقبل جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 08:47 م
مساعد وزير الخارجية يستقبل جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص.. صور لحظة استقبال جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص
كتب أحمد جمعة

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استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، فى مطار القاهرة مساء اليوم السبت، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التى اندلعت فى بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن، وذلك بحضور الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة.

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قدم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالى ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التى قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين. ومن جانبه، قدم السفير القبرصى خالص تعازى حكومة بلاده لأهالى ضحايا الحادث الأليم.


 

 

وكانت السفارة المصرية فى قبرص قد أنهت صباح اليوم كافة الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين الى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية فى قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا فى مقر الكنيسة القبطية فى العاصمة نيقوسيا. كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسئولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، فى توديع جثامين المواطنين المصريين.


 

 

 


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