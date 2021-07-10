مسئول طبى لبنانى يعلن تواصل ارتفاع إصابات كورونا مدفوعة بانتشار متحور دلتا

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أكد مسئول طبي لبناني أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان مستمرة في الارتفاع مدفوعة بانتشار متغير "دلتا" الذي ظهر في البلاد الأسبوع الماضي، فيما لا تزال المستشفيات تعاني من انقطاع شديد في التيار الكهربائي ونقص في أطقم العمل الذين يواجهون ظروف عمل ومعيشة متدهورة.

وأعرب الدكتور فراس الأبيض رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان)، الجمعة، عن قلقه من عدم كفاية الموارد المتاحة وخصوصا بالنظر إلى العديد من الأزمات المصاحبة في قطاعات أخرى تتطلب أيضا الاهتمام الفوري.

وشدد الأبيض على أن هناك حاجة للمساعدة، والتركيز الأساسي يجب أن يكون على وقف النزيف، واستعادة بعض الاستقرار.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى معدل إصابة يومي منذ عدة أسابيع، حيث وصل معدل الإصابة اليومي في الخامس من يوليو الجاري إلى 46 إصابة فقط في اليوم قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى بالتزامن مع زيادة حركة الوافدين إلى لبنان.