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مدراء الأمن يتفقدون محيط لجان الثانوية العامة ويتأكدون من جاهزية القوات

السبت، 10 يوليه 2021 07:00 ص
مدراء الأمن يتفقدون محيط لجان الثانوية العامة ويتأكدون من جاهزية القوات قوات الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية أنهت استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر لها غدًا السبت، للعام الدراسى 2020/2021، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

 وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

 

 


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