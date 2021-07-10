ليبيا والأمم المتحدة تبحثان دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع

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بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، الجمعة، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع؛ للوصول إلى المصالحة الوطنية تضمن عودة الاستقرار.

واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية- دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية، من أجل إرساء السلام، كما تطرقا إلى سبل دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها؛ لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية الليبية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.