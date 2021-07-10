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كيف تحصل على خروف للأضحية بالتقسيط من منافذ وزارة التموين؟

السبت، 10 يوليه 2021 03:00 ص
كيف تحصل على خروف للأضحية بالتقسيط من منافذ وزارة التموين؟ خراف
كتب مدحت وهبة

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تلقي الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، حيث سيتم  طرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط.

نرصد تقريرا معلوماتيا عن كيفية شراء الخراف الحية من وزارة التموين بالتقسيط كالتالى: .


1_ إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة

 2- قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها،  سعر الكيلو قائم 65 جنيها

3 - يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.

4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة  المجمعات الاستهلاكية.


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