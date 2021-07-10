كيف تحصل على خروف للأضحية بالتقسيط من منافذ وزارة التموين؟

كتب مدحت وهبة

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، حيث سيتم طرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط.

نرصد تقريرا معلوماتيا عن كيفية شراء الخراف الحية من وزارة التموين بالتقسيط كالتالى: .



1_ إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة



2- قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، سعر الكيلو قائم 65 جنيها



3 - يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.



4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة المجمعات الاستهلاكية.