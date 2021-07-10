قطع المياه عن 8 قرى بالسنبلاوين فى الدقهلية لأعمال الصيانة

الدقهلية _ شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الدقهلية، بمنطقة السنبلاوين، عن قطع مياه الشرب وتخفيض الضغوط بالمحطة الجديدة، اليوم السبت، وذلك لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، لأعمال الصيانة.

وأشارت الشركة، وفق بيان، إلى أن سبب قطع المياه وتخفيض ضغوط المياه هو عمل تجميعة وقطعية على خط 16 بوصة إسبستوس بقرية طنبول الجديدة السلام.

وأوضحت الشركة، أن المناطق التى سوف تتأثر من جراء هذا هي 8 قرى بنظاق مركز السنبلاوين، وهي ( طنبول الكبرى، وكفر طنبول الجديد، وكفر طنبول القديم، وميت غراب، وكفر ميت غراب، وسعد الدين، وشبراهور، والروضة، والأورمان) .

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.