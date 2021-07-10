طلاب الثانوية العامة يسلمون بوكليت المواد غير المضافة للجان السير

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بتسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع اليوم السبت، خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث اتاحت الوزارة يوم 3 يوليو الجارى أسئلة المواد التى لا تضاف للمجموع وقام الطلاب بالإجابة عنها فى المنزل وسيتم تسليمها للجنة سير الامتحانات.

ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .