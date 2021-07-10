ضبط 133 قطعة ذهبية على جسد راكبة عربية فى مطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والإكسسوارات المرصعة اخفتها راكبة عربية الجنسية على جسدها وداخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، أستوقف تامر عادل رئيس القسم بالجمارك فى راكبة عربية، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام محمود عبد النبى مدير الحركة بتكليف محمد فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات، قام اسامة دياب مدير الجمرك بتكليف نورهان فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية اخرى من المشغولات والإكسسوارات المرصعة، وذلك بخلاف الذهب الشخصى الذى ترتديه بوزن إجمالى يقارب الكيلو ونصف، وبعدد إجمالى 133 قطعة.

أمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.