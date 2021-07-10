سفيرتا واشنطن وباريس في بيروت: لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة

قالت السفيرتان الأمريكية والفرنسية لدى بيروت، في بيان مشترك يوم الجمعة، إن لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وجاء تصريح السفيرتين دوروثي شيا وآن جريو بعد يوم من إجراء محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين حول كيفية إيجاد استراتيجية موحدة لمساعدة لبنان.

وأشار البيان إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

وكان اجتماع الرياض متابعة للاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الشهر الماضي في إيطاليا.

ويعاني لبنان من نقص حاد في المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط الحر للعملة الوطنية.