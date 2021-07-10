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سجناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة في لجان خلف الأسوار.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 05:59 م
سجناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة في لجان خلف الأسوار.. صور امتحانات الثانوية بالسجون
كتب محمود عبد الراضي

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عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

الثانويه العامه

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

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