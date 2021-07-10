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سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية الجزائر الجديد تطورات قضية سد النهضة

السبت، 10 يوليه 2021 09:02 م
سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية الجزائر الجديد تطورات قضية سد النهضة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، حيث قدَّم له الوزير شكري التهنئة بمُناسبة توليه مهام منصبه.
 
وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
 
كما تطرق الوزيران إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعى مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.

وزير الخارجية

سامح شكرى

مصر

الجزائر

اثيوبيا

سد النهضة

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