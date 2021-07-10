حملات مرورية وخدمات تأمين لامتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تواصل إدارتى مرور القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حملاتها بمحاور وميادين وشوارع العاصمة والجيزة، لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات أثناء ذهاب طلاب الثانوية العامة للامتحانات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث انتشرت الخدمات المرورية والأمنية أمام ومحيط المدارس والمجمعات الطلابية لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية لسرعة وصول الطلاب لأماكنهم، فضلا عن رصد الحالة الأمنية.

كما انتشر رجال المرور بالمحاور وميادين وشوارع العاصمة والجيزة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لمواجهة التكدسات المرورية أثناء الذهاب الطلاب للامتحانات، ورفع المركبات المتروكة أمام جميع المدارس خشية استخدامها فى أعمال عدائية، فضلا عن قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط الدورى.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وعدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.

وأكدت وزاة التربية والتعليم على الملاحظين بعدم اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة، كما أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.