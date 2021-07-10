تونس تعلن تطعيم 2 مليون و82 ألفا و765 شخصا باول جرعة من لقاح كورونا حتى الخميس

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، أن 2 مليون و82 ألفا و765 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ (118) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الخميس بالجرعة الأولى بلغ 30 ألفا و281 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التطعيم المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 614 ألفا و710 أشخاص.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" بلغ حتى أمس 3 ملايين و190 ألفا و568 شخصا.