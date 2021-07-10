الهجرة: تسجيل 1595عالقا مصريا بالإمارات سافروا عبر شركات السياحة

ماجد تمراز

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة، إنه بدأت العودة التدريجية للمصريين العالقين بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارة الهجرة ووزارة السياحة والآثار، من أجل المصريين المسافرين للإمارات بواسطة شركات سياحية، حيث يتم تغيير التذكرة لتتحول من دبي إلى القاهرة.



وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "هذا التعاون أسفر عن التعاون بين 38 شركة من أجل إعادة العالقين وعدم تحملهم تكلفة تذاكر السفر والعودة، وتم تسجيل 1595 مواطنا مصريا عادوا، وهناك 403 سافروا بشكل فردي، وحجزوا بشكل فردي مع شركات بدون وساطة شركات سياحية، بعضهم فضل أن يسافر من الإمارات لسلطنة عمان إلى الأردن، ومنها يذهب إلى المملكة العربية السعودية".



وقالت: "هناك 3 دول المملكة العربية أغلقت المجال الجوي معها وهي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، ولكن يمكن من سلطنة عمان أو الأردن، البعض الآخر رفض العودة، لأن تأشيرة وجوده في الإمارات مازالت بها بعض الوقت، وقرروا المكوث لفترة باعتبار أن المملكة قد تفتح مجالها الجوي".



وأضافت: "بالنسبة للطالب خالد المتهم بجريمة قتل في بوسطن، فإنه على الأغلب سيتم طلب ترحيله رسميا، ووالدته قالت لي أنه لا ترغب إلا أن يعود إليها ابنها، وبالطبع سيحدث ذلك في حالة عدم إدانته".