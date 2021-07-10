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الكهرباء تناشد المتقدمين بطلبات العدادات الكودية الالتزام بسداد الممارسة

السبت، 10 يوليه 2021 12:00 ص
الكهرباء تناشد المتقدمين بطلبات العدادات الكودية الالتزام بسداد الممارسة الدكتور محمد شاكر
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه يجب على المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع أن يستمروا فى سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" التى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء لحين تنفيذ الطلبات وتركيب العداد الكودى لهم.
 
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التى يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير جذافى لمعدل استهلاك الكهرباء لدى هولاء المواطنين.
 
وأوضح شاكر، أن عدم سداد قيمة الممارسة التى تعتبر محضر سرقة تيار يعرض المواطن لغرامات مالية كبيرة نتيجة عدم الالتزام بسداد قيمة هذه المحاضر.
 
وتابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب في مصلحة المواطن والدولة معا.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد الكودى

اليوم السابع بلس

وزارة الكهرباء

اخبار مصر

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