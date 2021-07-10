الكهرباء: "الهيدروجين الأخضر" طاقة آمنة وسيمثل مصدر دخل قوى للاقتصاد

ماجد تمراز

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الهيدروجين الأخضر، هو الحصول على عنصر الهيدروجين من خلال المياه عبر مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر لديها خطط واعدة بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة، ومصر وصلت بنسبة مشاركة 20% هذا العام، وهو يمثل طاقة المستقبل، وهناك اهتمام كبير للغاية به.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج اليوم الذى يذاع على قناة "dmc": "وقعنا اتفاقية تفاهم مع بعض الشركات العالمية، والدراسات مازالت مستمرة، والهيدروجين الأخضر عند انتاجه يمكن استخدامه محليًا، أو الدخول فى صناعات وسيمثل مصدر كبير وقوى للدخل، وتماشيا مع ما يتم عالميًا سيم إدخال عنصر الهيدروجين الأخضر لمصر".

وقال: "ما يحدث الآن هو تحقيق لإرادة القيادة السياسية، بأن تكون مصر مركز رئيسى للطاقة فى المنطقة، وهناك خطوط طاقة مع الأردن وليبيا والسودان، وهناك مشروعات أخرى مثل مشروع مع المملكة العربية السعودية، وسيكون خطًا لمد المشروعات التنموية فى المملكة العربية السعودية".