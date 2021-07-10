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ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على 6 متهمين بالإرهاب في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن المتهمين مطلوبون وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، وضبط بحوزتهم سلاح رشاش نوع كلاشنكوف وBKC، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم، استهداف رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي قرب "الصقلاوية" بمحافظة الأنبار.

يذكرأن، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط 7 عبوات ناسفة في "قضاء تلعفر" بمحافظة نينوى، وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73 من ضبط قاذفة (أر بي جي)، و7 عبوات ناسفة محلية الصنع وسبطانة سلاح إحادي في قرية تل فارس التابعة إلى قضاء تلعفر غربي نينوي"، مضيفة أن قوات هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالي، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وذكرت المديرية، أن قوات ودوريات من أقسام الشرطة، وأفواج طوارئ ديالي خلال الممارسات الأمنية لليومين الماضيين تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهم للقضاء.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط 7 عبوات ناسفة في "قضاء تلعفر" بمحافظة نينوي.

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم /الخميس/ - أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73 من ضبط قاذفة (أر بي جي)، و7 عبوات ناسفة محلية الصنع وسبطانة سلاح إحادي في قرية تل فارس التابعة إلى قضاء تلعفر غربي نينوي"، مضيفة أن قوات هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالي، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وذكرت المديرية، أن قوات ودوريات من أقسام الشرطة، وأفواج طوارئ ديالي خلال الممارسات الأمنية لليومين الماضيين تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهم للقضاء.