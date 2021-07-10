وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن المتهمين مطلوبون وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، وضبط بحوزتهم سلاح رشاش نوع كلاشنكوف وBKC، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


في سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم، استهداف رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي قرب "الصقلاوية" بمحافظة الأنبار.