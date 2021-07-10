العراق يعلن العثور على قنابل هاون وعبوات ناسفة فى عملية تفتيش بكركوك

بغداد /أ ش أ/

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم السبت، العثور على قنابل هاون وعبوات ناسفة لتنظيم داعش بعملية تفتيشية فى محافظة كركوك.

وقالت القيادة فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن العملية الأمنية التى نفذتها قوة من اللواء الحادى عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسى والطائرات المسيرة وتمت فى مناطق (الخاتونية العليا، المفتول، قرية الدب) بقضاء الحويجة ب‍كركوك، أسفرت عن العثور على 5 قنابل هاون عيار 120 ملم وعبوتين ناسفتين محلية الصنع.

وأوضحت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.