اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة التونسية: نشهد انتشارا غير مسبوق لسلالتى كورونا "ألفا" و"دلتا"

السبت، 10 يوليه 2021 09:27 ص
الصحة التونسية: نشهد انتشارا غير مسبوق لسلالتى كورونا "ألفا" و"دلتا" كورونا وإرهاق الأطباء
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد، وجاء فى بيان الوزارة أن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات، وتخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية".

وجددت الوزارة بحسب " روسيا اليوم" شكرها لعمال قطاع الصحة لقاء مجهوداتهم للتصدي للجائحة "في إطار منظومة صحية أثبتت ولازالت أنها قادرة على تحدي الصعوبات بفضل كفاءة بناتها وأبناءها وبفضل تضامن التونسيات والتونسيين والتعاون المشترك مع أصدقاء بلادنا وأشقاءها".

يذكر أن مصالح الجمارك التونسية كشفت أمس الأربعاء عن دخول 100 ألف متر مكعب من الأكسجين كهبة من الجزائر إلى المصالح الطبية في تونس، لمساعدتها في مواجهة الجائحة.


تونس

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تعلن تطعيم 2 مليون و82 ألفا و765 شخصا باول جرعة من لقاح كورونا حتى الخميس

السبت، 10 يوليه 2021 06:00 ص

تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:41 م

الوضع كارثى والمركب يغرق.. تونس تعلن انهيار المنظومة الصحية بعد تفشى كورونا.. مسئولون: 10 آلاف إصابة و134 وفاة خلال 24 ساعة.. الأزمة تدفع للمستشفيات المتنقلة.. اللجنة المدنية لمكافحة الوباء: جريمة مكتملة

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:13 ص

تونس: وضع كارثى يضرب المستشفيات بسبب نقص الأوكسجين وإرهاق الأطباء

الجمعة، 09 يوليه 2021 09:09 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة