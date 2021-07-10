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لتطعيم 40 مليون مواطن..

الصحة: إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا "فاكسيرا سينوفاك" قبل نهاية العام

السبت، 10 يوليه 2021 04:00 ص
الصحة: إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا "فاكسيرا سينوفاك" قبل نهاية العام تطعيمات كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا بنهاية العام، لتوفير التطعيمات إلى 40 مليون مواطن.

وقالت وزارة الصحة، إن فاعلية لقاح سينوفاك تصل إلى 86 % وآمن، مضيفة أنه تم إنتاج مليون جرعة حاليا، وتم إدخالهم مرحلة دراسات الثبات، وستخرج قريبا ليتم توزيعها على مراكز التطعيمات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدى.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


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