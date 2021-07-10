اليوم السابع
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الرئيس يستعرض مشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالى ويوجه بحوكمة زمنية

السبت، 10 يوليه 2021 03:16 م
الرئيس يستعرض مشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالى ويوجه بحوكمة زمنية جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة". 
 
وتم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي، وتعديل مسار بعض الخطوط وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور.
 
ووجه الرئيس بحوكمة الجدول الزمني المخصص لتنفيذ التعديلات المطلوبة أخذاً في الاعتبار الامتداد الإضافى لمحور التعمير في اتجاه الغرب لاستيعاب حركة المواطنين الكثيفة عليه باعتباره محور ربط رئيسي ما بين مدينة الإسكندرية وقرى ومدن الساحل الشمالي.

السيسي

الحكومة

الكهرباء

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محور التعمير

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