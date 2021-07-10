اليوم السابع
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السبت، 10 يوليه 2021 08:25 م
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الجيش الليبى: ناقشنا مع مبعوث الأمم المتحدة إجلاء القوات الأجنبية

السبت، 10 يوليه 2021 08:20 م
الجيش الليبى: ناقشنا مع مبعوث الأمم المتحدة إجلاء القوات الأجنبية خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى
بنغازى /أ ش أ/

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، إن اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة عقدت اجتماعا بمدينة بنغازى مع مبعوث الأمين العام لدى ليبيا يان كوبيش.

وأضاف المحجوب - فى تصريح لقناة (ليبيا الحدث) - أن الاجتماع ناقش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الاجنبية والإسراع فى إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلى لافتتاحه، وآلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

 


الجيش الليبى

ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة

القوات الأجنبية

المجموعات المسلحة

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