وأضافت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أنه سيسمح بنقل الفئات المستثناة من أندونيسيا وأفغانستان إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة والإداريين العاملين في سفارات الإمارات في هذه الدول وسفارات أندونيسيا وأفغانستان في الدولة، والوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية.



وأكدت ضرورة إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.