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الإسكان تعلن موعد تسليم الدفعة الأخيرة بمشروع "سكن مصر" فى حدائق أكتوبر

السبت، 10 يوليه 2021 09:59 ص
الإسكان تعلن موعد تسليم الدفعة الأخيرة بمشروع "سكن مصر" فى حدائق أكتوبر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب ــ أحمد حسن

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أكد  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 25/7/2021، وحتى يوم الإثنين  20/9/2021،  في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي  1512 وحدة  سكنية، مشيراً إلى أنه على  العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة. 
 
وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق  أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 127 ، 128، 102 يوم الأحد  25/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 129، 123، 124، يوم الإثنين 26/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 122، 111،  45،  يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتخصيص يوم الأحد 12/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 158، 159، 23، يوم الأحد 1/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 112، 110، 37، يوم الإثنين  2/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 157،  119، 103، يوم الثلاثاء 3/8/2021،  وتخصيص يوم الإثنين 13/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.
 
وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 148 ،140، 167،  يوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 113، 117،   168،  يوم الثلاثاء 10/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 88، 43، 169،   يوم الأربعاء 11/8/2021،  وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  130، 143، 120،  يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121،  يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166،  يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.
 
وقال: إنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 108، 118، 146، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الخميس  16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 141، 145، 40، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 19/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.
 
ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 47، 30، 36، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 35، 44، 34، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 33، 107، 29، يوم الثلاثاء 7/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 20/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السابع.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

مشروع سكن مصر

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