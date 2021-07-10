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أول صور من داخل غرفة مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات

السبت، 10 يوليه 2021 09:52 ص
أول صور من داخل غرفة مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات
كتب محمود طه حسين

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تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات المراقبة، فى إطار انطلاق امتحان اللغة العربية، خاصة اللجان التى قد تشهد محاولات غش، موضحة أن متابعة اللجان بالكاميرات صوت وصورة، حيث تكشف الكاميرات أى محاولات غش، موضحة أنه تم تخصيص غرف لمتابعة ومراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان .
 
مراقبة الامتحانات بكاميرات المراقبة
مراقبة الامتحانات بكاميرات المراقبة

مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات
مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 
 
 

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية

امتحانات الثانويه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

2022

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 20202021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 pdf

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

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