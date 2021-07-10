وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الأمن الإقليمي وقضايا أخرى مهمة للعلاقات الثنائية، كما أكد بلينكن أهمية الشراكة الثنائية مع الكويت.