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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شكرها للكويت على دعمها السخي لمبادرة (كوفاكس) التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمشاركة اللقاحات بشكل عادل بين جميع دول العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الأمن الإقليمي وقضايا أخرى مهمة للعلاقات الثنائية، كما أكد بلينكن أهمية الشراكة الثنائية مع الكويت.

يذكرأن ، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزًا متميزًا لإنتاج اللقاحات فى المنطقة.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه يتوافر حاليا مواد خام تكفى لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7,5 مليون جرعة فى غضون الأسبوعين المقبلين.

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة الدواء المصرية فى هذا الملف، ولدينا حاليا كفاءات وطنية سواء فى هيئة الدواء المصرية، أو فى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وفى هذا السياق استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1,9 مليون جرعة من "كوفاكس".