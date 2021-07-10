أخبار الاقتصاد: المالية تيسر إجراءات الحصول على سيارة متطورة بدل المتقادمة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 10-7-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

وزير المالية: تيسير إجراءات حصول المواطن على سيارة متطورة بدلا من المتقادمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تمت زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن نحو 56.5 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم إحلالها؛ بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ على نحو يجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب.

التخطيط: الاقتصاد المصرى يشهد انتعاشا وقادرا على التعافى من آثار جائحة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافى الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالى 20/2021.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

مدير مشروع رواد 2030.. اطلاق المرحلة الثانية من حملة مليون ريادى نهاية يوليو ..فيديو

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن المشروع تم إنشائه تحت مظلة وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر الفكر الريادى والعمل الحر بين الشباب، ولمساعدة الشباب في تطوير مهاراتهم لتحويل هذه المهارات إلى مشروعات تدر دخل للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل لمصر .

وأوضحت خليل لـ"اليوم السابع"، مشروع رواد 2030 يقوم على 3 محاور رئيسية، المحور الأول التعليمى وتم اختيار اعرق الجامعات الموجودة على مستوى العالم لعمل شراكات أولها كانت جامعه كامبريدج لعمل ماجستير مهنى في الابتكار والجامعة الامريكية والألمانية في القاهرة واستطعنا من خلال الدورات التدريبة تخريج دفعات في 2019 -2020، لشباب بمشروعات تم تنفيذها على ارض الواقع وتعمل حاليا

وزير البترول: نجحنا فى مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لـ375 محطة

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين الوقود المتكاملة بمنطقة العباسية بعد تطويرها لتؤدى المحطة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل ( بنزين 92، 95) والشحن الكهربائى وفق أحدث النظم العالمية، وتحمل المحطة علامة شركتى غازتك وإينى الإيطالية، وأكد الملا خلال الافتتاح أن الخطة القومية التى يتم تنفيذها حاليًا للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تأتى تحت مظلة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالى كبير لمصلحة المواطن، حيث وجه الرئيس السيسى بتحقيق الانتشار والتوسع لمحطات الغاز فى كافة المدن والطرق والمحاور للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استخدامه.