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أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

السبت، 10 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100% الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تكشف تعليمات جديدة بشأن تطعيم شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

وزيرة الصحة: إدراج المشروعات الصحية بجنوب السودان ضمن الخطة السنوية للوزارة

التنمية المحلية: برنامج قنا وسوهاج التنموى وفر 203 آلاف فرصة عمل و3707 مشروعات

التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

وزير التعليم: الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وليست معركة حربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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