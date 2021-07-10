أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تكشف تعليمات جديدة بشأن تطعيم شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

وزيرة الصحة: إدراج المشروعات الصحية بجنوب السودان ضمن الخطة السنوية للوزارة

التنمية المحلية: برنامج قنا وسوهاج التنموى وفر 203 آلاف فرصة عمل و3707 مشروعات

التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

وزير التعليم: الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وليست معركة حربية