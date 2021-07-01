7 أحداث ترسم ملامح أسعار الذهب اليوم الخميس أبرزها مؤشر البطالة

كتب – إسلام سعيد

تنتظر أسواق المعادن الثمينة عددا من الأحداث التى من المقرر أن ترسم ملامح حركة سعر الذهب فى مستهل تداولات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 في السوق المحلى والعالمى، وفيما يلى أبرز الأحداث التى يرتقبها السوق.

القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى اليابانى

مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى Caxian الصينى

القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى منطقة اليورو

القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى البريطانى

معدل البطالة فى منطقة اليورو

خطاب أندرو بايلى محافظ بنك إنجلترا

اجتماع اللجنة الوزراية المشتركة فى أوبك

وتسجل أسعار الذهب فى مصر متوسط سعر يتراوح بين 772 إلى 775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب، وتسجل أونصة الذهب سعر 1760 إلى 1765 دولار وفق سعر البورصة العالمية.