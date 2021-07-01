اليوم السابع
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الخميس، 01 يوليه 2021 03:14 ص
أكرم القصاص
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61 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

الخميس، 01 يوليه 2021 12:00 ص
61 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نواكشوط /أ ش أ/

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سجلت وزارة الصحة الموريتانية ، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل اجمالى الإصابات بالفيروس 20 ألفا و808 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أنه تم تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 489 .

 

 


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