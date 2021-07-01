61 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

نواكشوط /أ ش أ/

سجلت وزارة الصحة الموريتانية ، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل اجمالى الإصابات بالفيروس 20 ألفا و808 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أنه تم تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 489 .