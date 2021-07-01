43 % ارتفاعًا فى صادرات المفروشات أول 5 أشهر من 2021

كتب إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري للمفروشات ، أن إجمالى الصادرات فى قطاع المفروشات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى قد بلغت نحو 242 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 43 %.

وعقد المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية اجتماعا هاما برئاسة محمود أمين وكيل المجلس لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع ومنها الموقف التصديرى خلال المرحلة الحالية والخطط المستقبلية فى ظل الظروف الصعبة التى عانت منها الصناعة المحلية منذ ظهور فيروس كورونا فى يناير عام 2020 إلى وقتنا هذا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الوباء إلى ترك آثاراً سلبية بالغة الخطوره على كل الاقتصاديات إقليمياً وعالمياً.

استعرض المجلس أرقام صادرات الغزل والمنسوجات وكشفت الأرقام الصادرة عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن إجمالى صادرات الغزول والمنسوجات حققت خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين نسبة نمو وصلت فى جملتها إلى 18% عن نفس الفترة من العام الماضى 2020.

وكانت أعلى نسبة نمو فى الصادرات إلى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فى حين احتفظت الصادرات لافريقيا " بدون الدول العربيه " على مستوياتها التى حققتها نفس الفترة من العام الماضى، وكانت نسبة الانخفاض تتمثل فى الصادرات للدول الأوروبية.

وبلغت قيمة الصادرات للدول العربية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين من العام الحالى 59.3 مليون دولار بنسبة نمو 25 % عن نفس الفترة من العام الماضى، فى حين بلغت قيمة صادرات الغزول والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية 4.8 مليون دولار بنسبة نمو 109% وكانت القيمة المحققة خلال نفس من العام الماضى نحو 2.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات للدول الأفريقية "بدون الدول العربية" نحو 10.4 مليون دولار مسجلة نفس قيمة العام الماضى، أما الصادرات للدول الأوروبية فقد بلغت قيمتها نحو 49.0 مليون دولار مقابل 58.0 مليون دولار عام 2020 لتكون نسبة الإنخفاض فى القيمه نحو 16%.

وكانت نسبة النمو قد شملت السجاد وأغطية الأرضيات الآلى واليدوى، وبياضات الأسرة والموائد، والستائر والبطاطين وتند الخيام والاشرعة، وكان الانخفاض الوحيد فى بند الوبريات.

وبلغت قيمة صادرات السجاد وأغطية الأرضيات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 180 مليون دولار، مقابل 109 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى لتكون نسبة النمو فى صادرات هذا البند نحو 65%.

وسجلت قيمة صادرات بياضات الأسرة والمفروشات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 21 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 1%، أما قيمة الصادرات من بند الستائر فقد بلغت نحو 10 ملايين دولار، مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 لتكون نسبة النمو فى بند الستأئر 51%.

و حققت صادرات البطاطين والتند والخيام والأشرعة نسب نمو وصلت فى البطاطين إلى 63%، وفى التند والخيام والأشرعة إلى 59 %، وفى التند والخيام إلى 59%، وكان البند الوحيد الذى شهد إنخفاضا فى حجم صادراته هو بند الوبريات حيث كانت نسبة الإنخفاض قد سجلت 11%.

وأكد المجلس فى الاجتماع على ضرورة زيادة معدلات الإنتاج والتصدير من خلال فتح الأسواق الجديدة، والتوسع فى أسواق غرب أفريقيا، والبدء بالسنغال وكينيا، ويعتزم المجلس تنظيم بعثة تجارية لهذه الأسواق رغم المشاكل التى لا تزال متعلقة بالسفر بسبب وباء كورونا.

وأشاد أعضاء المجلس بدور الحكومة فى مساندة الصناعة وحمايتها من الممارسات الضارة بالمنافسة، مثل الإغراق والتهريب خاصة أن الصناعة لا تزال تواجه ظروفاً بالغة القسوة، وأهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة المتعلقة بأسعار الطاقة.