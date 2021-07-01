ونقلت بوابة "الوسط" عن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق قوله، " إن عقيلة صالح والوفد المرافق له سيلتقي خلال الزيارة رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون، كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عدد من اللقاء من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني،ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني".