اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: لم نحدد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد أو كيفيتها

الخميس، 01 يوليه 2021 11:29 م
وزير التعليم: لم نحدد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد أو كيفيتها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن وزارة التربية والتعليم، لم تحدد موعد بدء الدراسة بالعام الجديد ولم تحدد كيفيتها ولم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب أو بعيد.
 
وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضى، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والتي من المقرر انعقادها 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وبالنسبة للامتحانات النهائية أكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحان موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.
 
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة، مشيرًا إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يتم قياسه ويتم مراجعته من ناحية الترجمة ومن ناحية جودة السؤال نفسه.

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

البابل شيت والتابلت

امتحانات الثانويه العامه 2021

الامتحان الورقى لطلاب المنازل

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

جدول امتحان الشعبة العلمية للثانوية 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد بدء العام الدراسي الجديد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة