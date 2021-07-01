اليوم السابع
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مساعد وزير الإسكان: تدريب موظفى المحليات على منظومة التراخيص الجديدة

الخميس، 01 يوليه 2021 12:00 م
مساعد وزير الإسكان: تدريب موظفى المحليات على منظومة التراخيص الجديدة تدريب موظفو المحليات على منظومة التراخيص الجديدة
كتب أحمد حسن

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شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى ختام ورش العمل التدريبية، للتجهيز لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتى تم إعدادها فى إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.
 
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم خلال ورش العمل، والتى استمرت لمدة أسبوعين، تدريب العاملين بالإدارات المحلية بجميع المحافظات، على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
 
 

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