ماذا قدم قطاع الأعمال العام فى مبادرة حياة كريمة.. التفاصيل فى 7 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تعد مبادرة حياة كريمة ،المبادرة الأهم فى تاريخ تطوير مصر، خاصة تطوير الريف المصرى ، حيث تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن بتكلفة تزيد عن 600 مليار جنيه فى 1500 مركز ومدينة وتابع.

وبدورها ساهمت شركات قطاع الأعمال العام فى المبادرة تعرف عليها فى نقاط.

1- تتولى القابضة للتشييد والتعمير من خلال شركات المقاولات التابعة لها تنفيذ مشروعات بالمبادرة.

2- تصل حجم الأعمال التى يتم تنفيذها نحو 12 مليار جنيه.

3- يتم تنفيذ مشروعات مرافق وصرف ومياه ومبانى خدمية ورصف طرق وتبطين ترع.

4- قري الصعيد حصلت على النصيب الأكبر من الأعمال في نحو 50 قرية وتابع.

5- بلغت معدلات التنفيذ ما بين 30‎%‎ ل90‎%‎ فى أغلب المشروعات.

6- تشمل الأعمال قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطرق والمرافق العامة.

7- تركز مشروعات وجه بحرى لشركات قطاع الأعمال على قرى البحيرة وكفر الشيخ والغربية والشرقية والمنوفية نحو 50 قرية.