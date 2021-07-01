لمرضى الغدة الدرقية.. كيف تتغلب على التعب والإرهاق رغم تناول الدواء؟

كتبت فاطمة خليل

الشعور بالتعب والإرهاق من الأعراض الشائعة لبعض اضطرابات الغدة الدرقية، ورغم أن بعض المرضى يحصلون على دواء الغدة الدرقية الذى وصفه لهم الطبيب إلا أنه قد يستمر الشعور بالتعب، فما السبب وراء ذلك.. فى هذا التقرير نتعرف على طرق التغلب على التعب والإرهاق رغم تناول أدوية الغدة الدرقية، بحسب موقع الجمعية البريطانية للغدة الدرقية.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من التعب والإرهاق، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم ويمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى العديد من الأعراض، بما في ذلك الخمول والتعب، وفي الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، تتسارع عملية التمثيل الغذائي في الجسم. يمكن أن يؤدي هذا النشاط المفرط إلى التعب وكذلك صعوبة النوم.

عندما يتم وصف أقراص بديلة للهرمونات، مثل مادة الليفوثيروكسين، في حالة خمول الغدة الدرقية، يجب أن تبدأ الأعراض ، بما في ذلك التعب، بالاختفاء تدريجياً، وبالمثل، يجب أن يبدأ المرضى الذين يتلقون الأدوية المضادة للغدة الدرقية لفرط نشاط الغدة الدرقية في رؤية تحسن في مستويات الطاقة لديهم.

بالنسبة للبعض يمكن أن تستمر مشاعر التعب وقد تساعد بعض النصائح التالية الدواء الخاص بك على العمل بشكل أكثر فعالية:

-تناول دواءك باستمرار كل يوم لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤثر على نتائج فحص الدم وصحتك.

-إذا نسيت تناول جرعة، فتناولها حالما تتذكرها.

-يمكن تناول الأدوية المضادة للغدة الدرقية لفرط نشاط الغدة الدرقية إما باستمرار مع وجبات الطعام أو على معدة فارغة.

-للمساعدة في فعالية الدواء، حاول ابتلاع أقراصك بالماء على معدة فارغة وتجنب تناول الطعام لمدة 30 دقيقة بعد ذلك.

-من الأفضل أيضًا تناوله لمدة 4 ساعات على الأقل بعيدًا عن أدوية الكالسيوم والحديد وأدوية خفض الكوليسترول وأقراص الفيتامينات التي تحتوي على الحديد، لأنها يمكن أن تقلل من الامتصاص ويمكن أن يتداخل الجريب فروت أيضًا مع امتصاصه.

-إذا كنت ترغب في تناول فول الصويا، يجب أن يكون هناك فاصل زمني مدته أربع ساعات على الأقل بين تناول منتجات الصويا وتناول الدواء لأنه يتداخل مع امتصاصه.

من الأفضل دائمًا إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية أو مكملات أو أطعمة خاصة أخرى حيث يمكن أن يتداخل بعضها مع امتصاص أدوية الغدة.





هل يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي خاص إلى زيادة مستويات الطاقة؟



عندما تشعر بانخفاض مستويات الطاقة، فمن المغري تناول الوجبات الخفيفة السكرية في حين أن هذه يمكن أن تعزز مستويات الطاقة لديك بشكل مؤقت ، فإن الزيادة في الطاقة غالبًا ما يتبعها انخفاض يجعلك تشعر بسوء مرة أخرى.

من خلال استبدال الحلويات بخيارات صحية، بما في ذلك البروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والدهون الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور ، يمكنك المساعدة في موازنة مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يساعد تجنب الكافيين أو تقليله في نومك وقد يجعلك تشعر بتعب أقل.