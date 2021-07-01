لقاح كوفاكسين يثبت فاعليته ضد متغير دلتا وسلالات كورونا الأخرى

كتبت إيناس البنا

قال المعهد الوطنى للصحة فى الولايات المتحدة إن لقاح كوفاكسين Covaxin الهندى، الذى طورته شركة بهارات Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندى للبحوث الطبية، يحيد بشكل فعال كلاً من متغيرات ألفا ودلتا لفيروس كورونا.

ومتغير دلتا Delta، الذى اكتشف مؤخر، هو متغير شديد العدوى ومعدٍ يصيب البشر، انتشر فى أكثر من 90 دولة منها الهند، وقدمت الحكومة المركزية يوم الاثنين تحديثًا بشأن متغير Delta Plus لفيروس كورونا، قائلة إنه موجود الآن فى 12 ولاية.

يعمل Covaxin بشكل فعال ضد متغير دلتا

قال التقرير الذى نشره موقع heathesite إن المعاهد الوطنية للصحة أظهرت نتائج دراستين لمعهد سيروم الهندى على الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفاكسين Covaxin، مؤكدة أن اللقاح يولد أجسامًا مضادة تعمل بشكل فعال ضد متغيرات ألفا وبيتا B.1.1.7 وB.1.617.

وأضاف المعهد الأمريكى للبحوث الصحية، والذى له تاريخ فى التعاون العلمى مع الهند، إن مادة مساعدة تم تطويرها بتمويل منه ساهمت فى نجاح لقاح كوفاكسين، الذى حقق فاعلية كبيرة ضد المتغيرات، والذى تم استخدامه لما يقرب من 25 مليون شخص حتى الآن فى الهند وأماكن أخرى بالعالم.

وقال الموقع إن المواد المساعدة تعتبر جزءا من اللقاح لتعزيز الاستجابات المناعية وتعزيز فاعلية اللقاح، حيث يشتمل لقاح كوفاكسين Covaxin على شكل معطل من فيروس كورونا لا يمكنه التكاثر، لكنه يحفز جهاز المناعة لصنع أجسام مضادة ضد الفيروس.

وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة أن النتائج المنشورة من تجربة المرحلة الثانية من اللقاح، تشير إلى أنه آمن وجيد التحمل، مضيفة أن بيانات السلامة من تجربة المرحلة الثالثة من لقاح كوفاكسين ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير النتائج المؤقتة التى لم يتم نشرها بعد للمرحلة الثالثة من التجربة إلى أن اللقاح له فاعلية بنسبة 78% ضد فيروس كورونا المصحوبة بأعراض، بما في ذلك المرضى الذين تستدعى حالتهم دخول المستشفى، و70% من الفاعلية ضد العدوى عديمة الأعراض بفيروس كورونا.

وأشارت نتائج دراستين لمعهد سيروم الهندى إلى أن لقاح كوفاكسين Covaxin يولد أجسامًا مضادة تعمل على تحييد متغيرات B.1.1.7 (Alpha) و B.1.617 (Delta) ، والتي تم تحديدها في المملكة المتحدة والهند على التوالى.