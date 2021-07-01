لحظة رفع الجزء السفلى من كسوة الكعبة بمشاركة عبد الرحمن السديس.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

نشرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً استعدادا لموسم الحج العام الجاري 1442، واشترك في عملية رفع الكسوة 37 عاملا من منتسبي رئاسة الحرمين.

وجرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وظهر الشيخ عبد الرحمن السديس وهو يشارك مع العمال في رفع كسوة الكعبة.



عملية رفع الكسوة



السديس يشارك فى رفع الكسوة

وشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في جانب من عملية رفع الكسوة من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ، حيث تولي الرئاسة - ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً خاصاً.



السديس يطيب الحجر الاسود



تطيب الكعبة



جانب من العمل

وأكد الشيخ السديس أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وذلك امتداداً لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.