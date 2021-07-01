اليوم السابع
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قناة السومرية : العراق يتراجع عالميا وعربيا في الأمن السيبراني

الخميس، 01 يوليه 2021 02:00 ص
قناة السومرية : العراق يتراجع عالميا وعربيا في الأمن السيبراني الأمن السيبراني
(أ ش أ)

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 أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، عن تراجع العراق في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index) الصادر من وكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات".

وقال المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن العراق تراجع 22 مرتبة عالميا عن آخر إحصائية، حيث حصل على المرتبة الـ129 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني من أصل 182 دولة، بينما كان في المركز 107 في التقرير السابق".. مؤكدا أن الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين العراقيين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي.

وأضاف أن العراق تراجع عربيا أيضا 4 مراتب، حيث جاء في المرتبة الـ17 متقدما على (موريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، واليمن)، داعيا الحكومة العراقية لتشكيل مؤسسة أو هيئة خاصة تعنى بقضايا الأمن السيبراني وكل ما يتعلق بهذا الجانب.

 

 


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بغداد

الأمن السيبراني

أخبار العراق

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