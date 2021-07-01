طقس الخليج.. شديد الحرارة في السعودية وصحوا بالإمارات ورطبا بالبحرين

(وكالات)

تشهد منطقة الخليج حالة من التباين فى درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية طقس شديد الحرارة ، وفى الامارات يكون الطقس صحوا، وفى البحرين رطباً وإلى التفاصيل..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأةه لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم (الخميس) في مملكة البحرين سيكون حارًا ورطبًا أحيانًا، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام خلال الظهيرة.