وقال الرئيس ألكسندر فوسيتش - في رده على أسئلة وسائل الإعلام - "فقط صربيا من ستقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس؛ بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية".

وأضاف فوسيتش - لوسائل الإعلام - "إسرائيل، في الوقت ذاته، اعترفت بكوسوفو، ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحترم أنفسنا".



وفي سبتمبر الماضي، وقعت بلجراد وكوسوفو - التي تعهدت صربيا بألا تعترف باستقلالها أبدًا - اتفاق تطبيع اقتصادي في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر البند 16 من الاتفاقية - الذي ينطبق فقط على صربيا - أن بلجراد "توافق على فتح مكتب للغرفة التجارية ومكتب دولة في القدس في 20 سبتمبر 2020 ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 يوليو 2021" .



وفي مارس 2021 ، اعترفت إسرائيل بكوسوفو ، التي فتحت بعد ذلك سفارة في القدس كما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاق واشنطن.

وحتى الآن، فتحت الولايات المتحدة وجواتيمالا وكوسوفو فقط سفارات في القدس، وقالت معظم الدول إنها لن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلا بعد أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى تسوية سلمية دائمة.