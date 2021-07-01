سوريا تعفى مواطنيها القادمين إليها والوافدين من وثيقة تحليل "كورونا"

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أصدر وزير الصحة السوري الدكتور حسن محمد الغباش، تعميما على مديريات الصحة في المحافظات يطلب فيه إعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سوريا من إبراز وثيقة إجراء اختبار (PCR) في حال تلقيهم اللقاح المضاد لكورونا.

واشترط التعميم- وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، حصول القادمين على شهادة رسمية صادرة من الجهات الصحية المعتمدة بتلقيهم جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا قرر إعفاء عدد من الفئات الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل الدائم بين سوريا ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار (PCR) في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتي لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة السورية، إضافة إلى إعفاء المواطنين السوريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادة اللقاح واختبار (PCR) من الحجر الصحي والاكتفاء بالحجر المنزلي.