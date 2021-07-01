جاء ذلك في تصريحات له اليوم تعقيبا على لقاء البابا فرانسيس اليوم بعشرة من أبرز رجال الدين المسيحيين اللبنانيين تحت شعار "الصلاة والتأمل من أجل لبنان".

وعبر الحريرى عن أمله في أن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح بدعاء جميع اللبنانيين لحماية عيشهم المشترك، مرحبا بوعد قداسة البابا فرانسيس بزيارة لبنان.

وختم الحريري تصريحاته قائلا "ويبقى لبنان أكثر من بلد، إنه رسالة".