رئيس وزراء العراق: حلف شمال الاطلسى كان شريكا لنا فى دحر "داعش" الإرهابى

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حلف شمال الاطلسي كان شريكا في توفير الدعم لجهود العراق في دحر داعش الارهابي .

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الاطلسي في بروكسل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية ،إن العراق نجح في تحقيق الامن والاستقرار ضمن محيطه الاقليمي والدولي ، مضيفا أن الحلول السلمية هي الاساس الذي يمكن ان نؤسس عليه علاقاتنا الستراتيجية ، وان الازمات والحروب لن تخدم السلم والأمن الدوليين .

وأوضح أن بلاده عانى من الاضطراب السياسي والامني لأكثر من أربعة عقود . و كان ولايزال الخط الأول في الحرب ضد داعش، مشيرا للنجاح الذي تم تحقيقه في تفكيك شبكات داعش الارهابي وخلاياه النائمة .