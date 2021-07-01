دراسة ألمانية: عدوى كورونا تغير حجم وتصلب خلايا الدم بالجسم

كتبت فاطمة خليل

توصل فريق من العلماء الألمان إلى أن عدوى فيروس كورونا لديها القدرة على تغيير حجم وتصلب خلايا الدم الحمراء والبيضاء بشكل كبير، وفي بعض الحالات، قد يستمر التأثير لعدة أشهر، وهو سبب محتمل لاستمرار بعض الأشخاص المصابين في الشكوى من الأعراض بعد فترة طويلة من الإصابة أو أعراض كورونا طويلة الأمد، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت الدراسة، إنه أثناء فيروس كورونا غالبًا ما تضعف الدورة الدموية، ويمكن أن تحدث انسدادات خطيرة في الأوعية الدموية، ويكون نقل الأكسجين محدودًا هذه كلها ظواهر تلعب فيها خلايا الدم وخصائصها الفيزيائية دورًا رئيسيًا.

للتحقيق في هذا الجانب، قام فريق من العلماء من معهد ماكس بلانك لعلوم الضوء بألمانيا وجامعة فريدريش ألكسندر والمركز الألماني للعلاج المناعي بقياس حالات خلايا الدم الحمراء والبيضاء ونشر الفريق نتائجه في مجلة Biophysical Journal.

وقال البروفيسور يوخن جوك، المدير الإداري لمعهد ماكس بلانك لعلوم الضوء بألمانيا: "لقد تمكنا من الكشف عن تغيرات واضحة وطويلة الأمد في الخلايا - سواء أثناء العدوى الحادة أو حتى بعد ذلك."

وقام الفريق بفحص أكثر من 4 ملايين خلية دم من 17 مريضًا يعانون من مرض فيروس كورونا بشكل حاد، من 14 شخصًا تعافوا و 24 شخصًا سليمًا كمجموعة مقارنة، باستخدام طريقة مطورة ذاتيًا تسمى قياس التشوه في الوقت الفعلي (RT-DC).

في هذه الطريقة، يرسل الباحثون خلايا الدم عبر قناة ضيقة بسرعة عالية، في هذه العملية ، يتم شد كرات الدم البيضاء والحمراء، وتسجل كاميرا عالية السرعة كل منها من خلال مجهر، ويحدد البرنامج المخصص أنواع الخلايا الموجودة ، ومدى حجمها وتشوهها.

ووجدوا أن حجم خلايا الدم الحمراء وقابليتها للتشوه لدى المرضى المصابين بهذا المرض تنحرف بشدة عن تلك الخاصة بالأشخاص الأصحاء، يشير هذا إلى تلف هذه الخلايا ويمكن أن يفسر زيادة خطر انسداد الأوعية الدموية والانسداد في الرئتين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر إمداد الأكسجين، وهو أحد المهام الرئيسية لكريات الدم الحمراء، لدى الأشخاص المصابين.

كانت الخلايا الليمفاوية (نوع واحد من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع المناعي المكتسب) بدورها أكثر ليونة بشكل ملحوظ في مرضى كوفيد -19 ، مما يشير عادةً إلى تفاعل مناعي قوي.

وقدم الباحثون ملاحظات مماثلة عن الخلايا المحببة للعدلات - وهي مجموعة أخرى من خلايا الدم البيضاء تشارك في الاستجابة المناعية الفطرية، حتى أن هذه الخلايا ظلت متغيرة بشكل جذري بعد سبعة أشهر من الإصابة الحادة.