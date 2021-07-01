تعرف على كشف حساب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو و صور

نشرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصور والفيديو كشف حساب لما شهدته المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.
وعرض الفيديو أحدث ما وصلت إليه المناطق الصناعية المتطورة اللازمة لاستقبال المشروعات الاستثمارية المختلفة والموانئ ومشروعات القيمة المضافة والصرف الصناعي.
أحد المصانع المنتجة
أحد خطوط الانتاج
اعمال التوسعة بالارصفة
الانفاق الجديدة
سفينة تستعد لدخول الرصيف
شبكة الطرق الجديدة
محطة حاويات
محطة معالجة الصرف الصناعى
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