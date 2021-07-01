اليوم السابع
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تعرف على كشف حساب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو و صور

الخميس، 01 يوليه 2021 11:42 ص
تعرف على كشف حساب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو و صور سفينة تستعد لدخول الرصيف
كتب مدحت عادل

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نشرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصور والفيديو كشف حساب لما شهدته المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.
 
 
وعرض الفيديو أحدث ما وصلت إليه المناطق الصناعية المتطورة اللازمة لاستقبال المشروعات الاستثمارية المختلفة والموانئ ومشروعات القيمة المضافة والصرف الصناعي.
 
أحد المصانع المنتجة
أحد المصانع المنتجة

أحد خطوط الانتاج
أحد خطوط الانتاج

اعمال التوسعة بالارصفة
اعمال التوسعة بالارصفة

الانفاق الجديدة
الانفاق الجديدة

سفينة تستعد لدخول الرصيف
سفينة تستعد لدخول الرصيف

شبكة الطرق الجديدة
شبكة الطرق الجديدة

محطة حاويات
محطة حاويات

محطة معالجة الصرف الصناعى
محطة معالجة الصرف الصناعى

 


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس الجديدة

اخبار الإقتصاد

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