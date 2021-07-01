اليوم السابع
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بايدن يهنئ نظيره الجزائرى بالذكرى الـ59 لاستقلال بلاده

الخميس، 01 يوليه 2021 04:00 م
بايدن يهنئ نظيره الجزائرى بالذكرى الـ59 لاستقلال بلاده الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جو بايدن بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ59 لعيد الاستقلال في 5 يوليو الحالي.

وأكد بايدن في رسالته على رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخهما المتقاربين، وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا.

من جهته، عبر الرئيس الجزائري باسمه وباسم شعب بلاده عن خالص تهانيه في رسالة بعث بها الى نظيره الأمريكي والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ245 لاستقلال الولايات المتحدة الذي يصادف 4 يوليو.

ونوه تبون بالتقدم الكبير المحقق لتوطيد العلاقات والتعاون بين البلدين، وأكد إرادة الجزائر التامة في ترقيتها الى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة.

 

الجزائر

عبد المجيد تبون

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